ЗМІ дізнались, як у ЄС переконали Орбана й Фіцо щодо 6 росіян, яких ті "рятували" від санкцій

Угорщина і Словаччина поступилися зі своїми вимогами щодо виключення із санкційного списку ЄС шести росіян у зв’язку з кількома подіями останніх тижнів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це з посиланням на свої джерела повідомляє редактор Radio Free Europe з питань Європи Рікард Джозвяк.

За словами кількох посадовців ЄС, що коментували на умовах анонімності, Братислава просувала виключення із санкційних списків олігархів Усманова і Фрідмана. Угорщина вимагала того ж щодо Дмитрія Мазепина, Петра Авена, Муси Бажаєва та Альберта Авдоляна.

Решта 25 країн виступили проти виключення будь-кого зі списків з політичних міркувань та вирішили не виносити це питання на обговорення послів до 12 вересня, впритул до дедлайну 15 вересня, коли завершувалась дія останнього 6-місячного продовження санкцій.

За словами кількох дипломатів, обізнаних з процесами, за цей час сталося три події, які покращили переговорну позицію цих 25 країн.

Першою стало безпрецедентне вторгнення російських безпілотників до Польщі – що стало аргументом, що зараз не час виключати із санкційних списків осіб, наближених до Кремля.

Другою причиною стало відхилення Судом ЄС апеляцій Януковичів та російського олігарха Абрамовича, які перебувають у тому ж санкційному списку. Це посилило аргументи Данії та інших про те, що санкції мають надійне юридичне підгрунтя.

По-третє, кажуть співрозмовники, зіграв роль "неформальний тиск" на Будапешт і Братиславу з боку США.

У підсумку на рівні послів ЄС досягли компромісу про те, що цього разу ніяких виключень зі списків з політичних міркувань не буде, проте санкції знову продовжуються лише на 6 місяців – замість року, як пропонували низка країн, щоб не повертатися до цієї процедури двічі на рік.

Водночас деяких осіб все ж виключили з санкційного списку "з технічних причин".

Нагадаємо, 12 березня країни-члени ЄС схвалили продовження персональних санкцій проти дотичних до агресії Росії проти України.

Перед цим персональні санкції продовжували у березні 2025 року.

Тоді із санкційних списків ЄС були виключені імена колишнього керівника одного з найбільших виробників мінеральних добрив "Єврохім" Владіміра Рашевського, сестри російського олігарха Алішера Усманова Гульбахор Ісмаїлової, бізнесмена В'ячеслава Моше Кантора, а також міністра спорту РФ Михаїла Дегтярьова.

Їхнє виключення із санкційного списку ЄС стало вимогою Угорщини для того, аби продовжити дію всього списку.