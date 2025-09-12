СМИ узнали, как в ЕС убедили Орбана и Фицо по 6 россиянам, которых те "спасали" от санкций

Венгрия и Словакия поступились своими требованиями об исключении из санкционного списка ЕС шести россиян в связи с несколькими событиями последних недель.

Как сообщает "Европейская правда", об этом со ссылкой на свои источники сообщает редактор Radio Free Europe по вопросам Европы Рикард Джозвяк.

По словам нескольких должностных лиц ЕС, комментировавших на условиях анонимности, Братислава продвигала исключение из санкционных списков олигархов Усманова и Фридмана. Венгрия требовала того же в отношении Дмитрия Мазепина, Петра Авена, Мусы Бажаева и Альберта Авдоляна.

Остальные 25 стран выступили против исключения кого-либо из списков по политическим соображениям и решили не выносить этот вопрос на обсуждение послов до 12 сентября, вплотную к дедлайну 15 сентября, когда завершалось действие последнего 6-месячного продления санкций.

По словам нескольких дипломатов, знакомых с процессами, за это время произошло три события, которые улучшили переговорную позицию этих 25 стран.

Первым стало беспрецедентное вторжение российских беспилотников в Польшу – что стало аргументом, что сейчас не время исключать из санкционных списков лиц, приближенных к Кремлю.

Второй причиной стало отклонение Судом ЕС апелляций Януковичей и российского олигарха Абрамовича, которые находятся в том же санкционном списке. Это усилило аргументы Дании и других о том, что санкции имеют надежную юридическую основу.

В-третьих, говорят собеседники, сыграло роль "неформальное давление" на Будапешт и Братиславу со стороны США.

В итоге на уровне послов ЕС достигли компромисса о том, что на этот раз никаких исключений из списков по политическим соображениям не будет, однако санкции снова продлеваются лишь на 6 месяцев – вместо года, как предлагали ряд стран, чтобы не возвращаться к этой процедуре дважды в год.

В то же время некоторых лиц все же исключили из санкционного списка "по техническим причинам".

Напомним, 12 марта страны-члены ЕС одобрили продление персональных санкций против причастных к агрессии России против Украины.

Перед этим персональные санкции продолжали в марте 2025 года.

Тогда из санкционных списков ЕС были исключены имена бывшего руководителя одного из крупнейших производителей минеральных удобрений "Еврохим" Владимира Рашевского, сестры российского олигарха Алишера Усманова Гульбахор Исмаиловой, бизнесмена Вячеслава Моше Кантора, а также министра спорта РФ Михаила Дегтярева.

Их исключение из санкционного списка ЕС стало требованием Венгрии для того, чтобы продлить действие всего списка