Стало відомо ім’я одного з росіян, яких виключили із санкцій ЄС

Один з росіян, яких з "технічних причин" виключили із санкційних списків ЄС – депутат Держдуми РФ, а підставою стало рішення Загального суду ЄС на його користь.

Про це кореспондентці "Європейської правди" повідомив дипломат однієї з впливових держав ЄС.

Співрозмовник розповів, що один з російських громадян, яких з "технічних причин" виключили з оновленого сьогодні санкційного списку Євросоюзу – Павел Єзубов.

Причиною цього стало рішення Загального суду ЄС від 25 червня 2025 року на його користь.

Павел Єзубов – російський підприємець, син депутата Держдуми V-VIII скликань Алексєя Єзубова – який теж під західними санкціями, та родич олігарха Олега Дерипаски.

Нагадаємо, висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас повідомила, що країни-члени схвалили продовження персональних санкцій проти Росії. Дипломатичні джерела "ЄвроПравди" кажуть, що шестеро росіян, зняття санкцій з яких лобіювали Угорщина і Словаччина, залишилися у списках.

Перед цим персональні санкції продовжували у березні 2025 року.

Тоді із санкційних списків ЄС були виключені імена колишнього керівника одного з найбільших виробників мінеральних добрив "Єврохім" Владіміра Рашевського, сестри російського олігарха Алішера Усманова Гульбахор Ісмаїлової, бізнесмена В'ячеслава Моше Кантора, а також міністра спорту РФ Михаїла Дегтярьова.

Їхнє виключення із санкційного списку ЄС стало вимогою Угорщини для того, аби продовжити дію всього списку, який налічує близько 2400 осіб, причетних до порушення територіальної цілісності України.