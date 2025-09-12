Україна очікує на делегацію військових з Польщі після інциденту з дронами РФ

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що в Україну в четвер прибуде делегація військових з Польщі після інциденту з порушенням польського повітряного простору російськими дронами.

Про це він сказав під час пресконференції із главою МЗС Данії Ларсом Льокке Расмуссеном у п’ятницю, 12 вересня, пише кореспондентка "Європейської правди".

Сибіга заявив, що Україна повідомляла польську сторону завчасно про прямування цих безпілотників в повітряний простір Польщі.

"Ми очікуємо прибуття в четвер делегації військових з Польщі, для того, щоб вони попрацювали з нашими військовими. На сьогодні лише Україна має необхідний досвід, як протистояти таким викликам", – сказав він, не уточнюючи, про який саме четвер йде мова.

Можна припустити, що йдеться про 18 вересня.

10 вересня близько двох десятків російських безпілотників вперше полетіли вглиб території Польщі і їх вперше почали збивати. Окремі БпЛА залетіли далеко на північ та у центр країни. Більшість уламків вже знайшли, найбільше – на території Люблінського воєводства, поруч з кордоном Білорусі. Один БпЛА зруйнував дах приватного будинку і пошкодив авто.

У зв’язку з цим керівників російських посольств "викликали на килим" Швеція, Фінляндія, Іспанія, Нідерланди, Чехія, Франція та Німеччина.

Раніше ЗМІ повідомили, що представники польської армії поїдуть в Україну, щоб навчитися техніці збивання дронів.

А 12 вересня у Міноборони Польщі заявили, що співпраця з українською стороною щодо протидії безпілотникам відбуватиметься на польській території.

Читайте також: Нова сходинка війни. Що є метою РФ і чому НАТО не вважає "нападом" атаку дронів на Польщу.