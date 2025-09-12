Лідерка норвезьких консерваторів оголосила про відставку після провалу на виборах

Очільниця Консервативної партії Норвегії Ерна Солберг у пʼятницю оголосила про відставку з посади після того, як політична сила здобула найгірший за 20 років результат на виборах.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NRK.

На пресконференції у штаб-квартирі норвезьких консерваторів у пʼятницю Солберг сказала, що партія готуватиметься до наступних виборів "уже не під моїм керівництвом".

"Після 22 чудових і плідних років на посаді лідера партії, вісім з яких я була прем'єр-міністеркою, я вирішила, що Консервативна партія повинна знайти нового лідера", – розповіла вона.

Політикиня додала, що нового лідера оберуть на з'їзді консерваторів у лютому 2026 року.

Ерна Солберг очолювала Консервативну партію Норвегії з 2004 року, а у 2013-2021 роках була премʼєркою.

Норвезькі консерватори отримали 14,6% голосів на цьогорічних парламентських виборах, що є найгіршим результатом з 2005 року.

