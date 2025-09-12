Лидер норвежских консерваторов объявила об отставке после провала на выборах

Глава Консервативной партии Норвегии Эрна Солберг в пятницу объявила об отставке с должности после того, как политическая сила получила худший за 20 лет результат на выборах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NRK.

На пресс-конференции в штаб-квартире норвежских консерваторов в пятницу Солберг сказала, что партия будет готовиться к следующим выборам "уже не под моим руководством".

"После 22 замечательных и плодотворных лет на посту лидера партии, восемь из которых я была премьер-министром, я решила, что Консервативная партия должна найти нового лидера", – рассказала она.

Политик добавила, что нового лидера выберут на съезде консерваторов в феврале 2026 года.

Эрна Солберг возглавляла Консервативную партию Норвегии с 2004 года, а в 2013-2021 годах была премьером.

Норвежские консерваторы получили 14,6% голосов на нынешних парламентских выборах, что является худшим результатом с 2005 года.

