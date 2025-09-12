НАТО начнет новую миссию для усиления обороны восточного фланга

Североатлантический альянс решил начать операцию под названием "Восточный часовой" (Eastern Sentry) для укрепления своего восточного фланга после падения российских дронов в Польше.

Как сообщает "Европейская правда", об этом на пресс-конференции в пятницу в штаб-квартире НАТО в Брюсселе сказал генеральный секретарь этой организации Марк Рютте.

Рютте сказал, что падение российских дронов в Польше "не было единичным случаем", напомнив о подобных инцидентах в Румынии, Эстонии, Латвии и Литве.

Он также раскритиковал Россию за безответственные действия "вдоль нашего восточного фланга", назвав их "опасными и неприемлемыми".

"НАТО запускает операцию "Восточный часовой", чтобы еще больше усилить нашу позицию на восточном фланге. Эта военная операция начнется в ближайшие дни и будет привлекать ряд ресурсов от союзников, включая Данию, Францию, Великобританию, Германию и других", – сказал генсек НАТО.

Верховный главнокомандующий Объединенными Вооруженными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич на той же пресс-конференции уточнил, что он уже отдал приказ о начале операции "Восточный часовой".

"Нам понадобится некоторое время, чтобы объединить все с новыми вкладами, которые поступают, и мы продолжим работать над этим и совершенствовать структуру операции, двигаясь вперед, но она начинается немедленно", – сказал он.

Ранее президент Владимир Зеленский сказал, что у НАТО есть возможность эффективного ответа на российскую дронную атаку в том виде, который не будет означать участия Альянса в войне.

Подробно о последствиях атаки читайте в статье "Что является целью РФ и почему НАТО не считает „нападением" атаку дронов на Польшу".