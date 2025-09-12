Сікорський пояснив, чому не бачить підстав для розриву дипвідносин з Росією

Міністр закордонних справ і віцепремʼєр-міністр Польщі Радослав Сікорський сказав, що наразі не бачить підстав для розриву дипломатичних відносин із Росією.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Wyborcza.pl, про це він сказав у спілкуванні з журналістами під час візиту до Києва у пʼятницю.

Сікорського попросили прокоментувати дипломатичні наслідки для Росії після того, як її дрони порушили польський повітряний простір у ніч проти середи.

Він відповів, що дипломатичні відносини Києва та Варшави наразі "зводяться до взаємних викликів (очільників посольств. – Ред.) і вручення нот протесту"; крім того, для російських дипломатів є обмеження на пересування у Польщі.

"У дипломатії канали зв'язку підтримуються не тільки з друзями, але й з конкурентами та противниками. Тому станом на зараз я не бачу підстав для розриву відносин. А найкращою відповіддю на російську агресію буде солідарність з Україною та згуртованість Заходу", – вважає глава польського МЗС.

Також Сікорський заявив, що збільшення інтенсивності російських ударів після зустрічі Владіміра Путіна із Дональдом Трампом свідчить про бажання РФ продовжувати загарбницьку війну.

Раніше повідомлялось, що після порушення повітряного простору Польщі польські військові поїдуть в Україну, щоб навчитися збивати дрони.

