В Афінах громадський транспорт по суботах працюватиме цілодобово

Афіни розширюють послуги громадського транспорту: метро, трамваї та деякі автобусні маршрути тепер працюють цілодобово по суботах, що має на меті покращити міську мобільність та підтримати місцеву економіку.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.

Починаючи з 13 вересня, Афінська організація міського транспорту (OASA) зробить цілодобове обслуговування постійним на ключових лініях. Це стосується ліній метро 2 і 3, трамвайних ліній T6 і T7, а також окремих автобусних маршрутів, які обслуговують основні райони регіону Аттика.

За словами Міністерства транспорту, нова ініціатива має на меті забезпечити безпечний і надійний транспортний зв'язок для мешканців і туристів у будь-який час доби.

Посадовці очікують, що цей крок сприятиме розвитку туризму, розваг та економічної активності.

