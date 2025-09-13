В Афинах общественный транспорт по субботам будет работать круглосуточно

Афины расширяют услуги общественного транспорта: метро, трамваи и некоторые автобусные маршруты теперь работают круглосуточно по субботам, что имеет целью улучшить городскую мобильность и поддержать местную экономику.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.

Начиная с 13 сентября, Афинская организация городского транспорта (OASA) сделает круглосуточное обслуживание постоянным на ключевых линиях. Это касается линий метро 2 и 3, трамвайных линий T6 и T7, а также отдельных автобусных маршрутов, которые обслуживают основные районы региона Аттика.

По словам Министерства транспорта, новая инициатива имеет целью обеспечить безопасную и надежную транспортную связь для жителей и туристов в любое время суток.

Чиновники ожидают, что этот шаг будет способствовать развитию туризма, развлечений и экономической активности.

Общественный транспорт сделали временно бесплатным в Женеве, впервые для Швейцарии, в рамках ряда мероприятий, направленных на борьбу со всплеском загрязнения в городе.

А Рим надеется открыть реку Тибр для общественного купания в течение пяти лет, повторяя подобную инициативу, реализованную в Париже.