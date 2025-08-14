Женева зробила громадський транспорт тимчасово безкоштовним

Громадський транспорт буде тимчасово безкоштовним у Женеві, вперше для Швейцарії, в рамках низки заходів, спрямованих на боротьбу зі сплеском забруднення в місті.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Женева, у західній франкомовній частині Швейцарії, переживає серйозний пік забруднення озоном – шкідливим газом, який, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, може викликати проблеми з диханням, головний біль і напади астми.

Міська система боротьби зі смогом показала, що концентрація озону перевищила поріг безпеки для здоров'я навколишнього середовища в 180 мікрограмів на кубічний метр протягом 24 годин/

У вівторок температура сягнула 37 градусів за Цельсієм, і уряд оголосив попередження про спеку в західних і південних частинах Швейцарії. Високі температури і низька хмарність означають, що забруднювачі озонового шару накопичуються і довше розсіюються, повідомили агентству Reuters в Управлінні з охорони навколишнього середовища кантону Женева.

У відповідь на це в середу громадський транспорт вперше став безкоштовним по всьому кантону, щоб заохотити жителів і гостей пересісти з автомобілів на автобуси, трамваї, поїзди і човни, щоб зменшити викиди від транспортних засобів.

"Заходи, вжиті в рамках цього надзвичайного протоколу, спрямовані на зменшення викидів оксиду азоту, зокрема, шляхом популяризації громадського транспорту та обмеження руху найбільш забруднюючих транспортних засобів", – заявили в управлінні з питань навколишнього середовища.

Пасажирам не потрібно буде купувати квиток, а перевірка квитків буде призупинена до поліпшення ситуації із забрудненням, йдеться в заяві влади. З 6 ранку до 10 вечора в центрі міста дозволено пересуватися лише автомобілям з низьким рівнем викидів.

У Женеві тривають глобальні перемовини щодо міжнародної угоди для протидії проблемі забруднення довкілля використаним пластиком.

Як повідомлялося, приблизно третина зразків з водойм на суходолі та в прибережних водах Італії має показники забруднення, що перевищують безпечні норми.