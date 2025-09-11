Рим планує протягом п'яти років зробити Тибр придатним для купання

Рим сподівається відкрити річку Тибр для громадського купання протягом п'яти років, повторюючи подібну ініціативу, реалізовану в Парижі.

Про це, як пише "Європейська правда", мер Рима заявив у четвер, його слова наводить агентство Reuters.

Мер Рима Роберто Гуальтьєрі повідомив, що створив робочу групу для реалізації ініціативи щодо Тибру, і що до неї також будуть залучені національні та регіональні органи влади.

"Ми раді, що вже встановили, що це цілком досяжна мета: протягом п'яти років ми зможемо купатися в Тибрі", – сказав Гуальтьєрі під час візиту до Японії.

Він зазначив, що поки що немає оцінок остаточної вартості, скільки може коштувати очищення річки. Але, ймовірно, вона буде меншою, ніж 1,4 млрд євро, витрачених на очищення Сени в Парижі, з огляду на нижчий рівень забруднення Тибру.

Людям дозволяли купатися в Тибрі до 1960-х років, коли через забруднення були введені перші обмеження.

Зараз купання там заборонено, а порушення карається штрафом до сотень євро, хоча збереглася популярна традиція, за якою в день Нового року дайвер стрибає в річку з одного з римських мостів.

Тибр протікає через центр Рима і раніше був важливим транспортним і торговим шляхом. Однак останнім часом місцеві жителі все рідше користуються його берегами і водами.

У Парижі плани зробити Сену придатною для купання займали десятиліття, і, незважаючи на її використання для літніх Олімпійських ігор 2024 року, занепокоєння щодо якості води зберігається.

Під час Олімпійських ігор багато спортсменів, які брали участь у змаганнях з плавання, приймали ліки для боротьби з кишковою паличкою, а деякі змагання були відкладені через рівень забруднення.

5 липня цього року Сену відкрили для громадського купання після 100-річної заборони.

Мер Парижа Анн Ідальго навіть сама скупалася у річці минулого літа.