Президент Фінляндії: Україна також має висувати максималістські вимоги до РФ

Президент Фінляндії Александр Стубб вважає, що економічний тиск на Росію має змусити Владіміра Путіна розпочати реальні переговори про завершення війни.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це він заявив під час виступу на 21-ій Щорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії (YES).

"Базові принципи врегулювання: суверенітет, незалежність, а також територіальна цілісність",– заявив він. А на питання модератора панелі, чи є ці вимоги реалістичними, Стубб відповів, що якщо "Росія висуває максималістські вимоги – то й Україна має робити так само".

Александр Стубб переконаний, що мирні перемовини просуваються досить швидко.

"Президент Трамп все більше розчаровується в Путіні. Паризька зустріч показала готовність до Сполучених Штатів до економічного тиску на РФ",– вважає він.

При цьому Александр Стубб переконаний – "ситуація на землі не така вже й погана для України".

"Росія захоплює 18 квадратних кілометрів на добу ціною 7000 вбитих та поранених за тиждень. Російська економіка не добре себе почуває. Хоча (російський) центробанк працює добре, але й вони не чарівники",– пояснює він.

Це дозволяє сподіватися, що економічний тиск зрештою змусить Путіна до початку переговорів.

"Війна припиниться, як тільки не буде можливості виплачувати соціальні виплати або виплати родинам загиблих",– впевнений Стубб.

Він додає – наступним кроком для примусу до миру має стати "припинення можливості Росії отримання грошей від продажу вуглеводів".

Нагадаємо, висока представниця ЄС з питань зовнішньої безпекової політики Кая Каллас вважає, що навіть вести розмови про можливі територіальні поступки України означає потрапити у російську пастку.

А міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у річницю нападу нацистської Німеччини на Польщу нагадав, що цим подіям передували спроби умиротворення агресора, та закликав не допустити тієї ж помилки зараз щодо України.