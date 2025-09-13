Президент Финляндии: Украина также должна выдвигать максималистские требования к РФ

Президент Финляндии Александр Стубб считает, что экономическое давление на Россию должно заставить Владимира Путина начать реальные переговоры о завершении войны.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом он заявил во время выступления на 21-й Ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES).

"Базовые принципы урегулирования: суверенитет, независимость, а также территориальная целостность", – заявил он. А на вопрос модератора панели, являются ли эти требования реалистичными, Стубб ответил, что если "Россия выдвигает максималистские требования – то и Украина должна делать так же".

Александр Стубб убежден, что мирные переговоры продвигаются достаточно быстро.

"Президент Трамп все больше разочаровывается в Путине. Парижская встреча показала готовность Соединенных Штатов к экономическому давлению на РФ",– считает он.

При этом Александр Стубб убежден – "ситуация на земле не такая уж и плохая для Украины".

"Россия захватывает 18 кв км в сутки ценой 7000 убитых и раненых за неделю. Российская экономика не хорошо себя чувствуют. Хотя (российский) центробанк работает хорошо, но и они не волшебники",– объясняет он.

Это позволяет надеяться, что экономическое давление в конце концов заставит Путина к началу переговоров.

"Война прекращается, как только не будет возможности выплачивать социальные выплаты или выплаты семьям погибших",– уверен Стубб.

Он добавляет – следующим шагом для принуждения к миру должно стать "прекращение возможности России получения денег от продажи углеводов".

Напомним, высокая представительница ЕС по вопросам внешней политики безопасности Кая Каллас считает, что даже вести разговоры о возможных территориальных уступках Украины означает попасть в российскую ловушку.

А министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в годовщину нападения нацистской Германии на Польшу напомнил, что этим событиям предшествовали попытки умиротворения агрессора, и призвал не допустить той же ошибки сейчас в отношении Украины.