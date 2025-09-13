Каллас: сама дискусія про територіальні поступки України є пасткою Росії

Висока представниця ЄС з питань зовнішньої безпекової політики Кая Каллас вважає, що навіть вести розмови про можливі територіальні поступки України означає потрапити у російську пастку.

Про це вона сказала в інтерв’ю Redaktionsnetzwerk Deutschland, повідомляє "Європейська правда".

Каллас зазначила, що класична російська тактика ведення переговорів складається з трьох кроків: спочатку Москва вимагає те, що їй ніколи не належало, потім слідують ультиматуми і погрози силою, нарешті, мобілізуються голоси на Заході, які готові запропонувати Росії саме те, чого вона ніколи раніше не мала.

Так вона прокоментувала німецькі опитування, які показали те, що більшість німців виступають за територіальні поступки України заради миру.

"Зрештою, росіяни отримують більше, ніж вони коли-небудь наважувалися мріяти. Ця дискусія про можливі територіальні поступки є пасткою, і ми не повинні в неї потрапити", – заявила Каллас.

"Росіяни хочуть, щоб ми обговорювали, від чого Україна повинна відмовитися заради миру, при цьому повністю ігноруючи той факт, що сам Кремль досі не пішов на жодні поступки", – додала вона.

За словами дипломатки, Кремль тепер продає як компроміс, якщо він "лише" збереже території, які він вже завоював.

"Але це не зовсім компроміс, якщо до цього висувалися абсолютно надмірні вимоги. Тому я ще раз кажу: Ми не повинні потрапити в пастку Путіна. Наша мета має полягати в тому, щоб ця війна не була вигідною для Путіна. Винагородою за агресію буде більше війни, а не менше", – наголосила Каллас.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у річницю нападу нацистської Німеччини на Польщу нагадав, що цим подіям передували спроби умиротворення агресора, та закликав не допустити тієї ж помилки зараз щодо України.

Від багатьох топпосадовців з Центральної та Східної Європи вже лунали порівняння теперішніх переговорів довкола України з "Мюнхенською змовою" 1938 року, та інші попередження про неприпустимість поступок Росії на прикладах уроків Другої світової.