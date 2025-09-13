На Криті різко зросла кількість прибуттів мігрантів

Понад 220 мігрантів прибули на грецькі острови Крит і Гавдос з Лівії протягом 24 годин.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.

З вечора четверга до вечора п'ятниці берегова охорона перехопила чотири човни: один з них перевозив 25 мігрантів до Калой Ліменес, 73 людини до Сфакії, 56 до Гавдоса і 61 до Палайохори. Більшість були з Єгипту та Судану.

Пізно ввечері в п'ятницю офіційні особи повідомили про ще одне судно з невідомою кількістю пасажирів.

Мігрантів перевели до тимчасового притулку в Агіа, Ханія, де з 15 серпня утримуються 342 особи. Місцева влада вимагала перевести їх на материкову частину Греції, в той час як затримані протестували проти суворих умов утримання, відмовляючись від їжі.

Прибуття нових затриманих відбувається на тлі посилення міграційної політики Греції.

Нова директива міністра міграції Таноса Плевріса санкціонує утримання під вартою до 24 місяців для шукачів притулку, яким було відмовлено, і встановлює тюремне ув'язнення від двох до п'яти років для тих, хто перебуває на нелегальному становищі.

Посадовці заявляють, що добровільне повернення є єдиним способом уникнути ув'язнення. Нові закони також вимагають розміщувати всіх новоприбулих у закритих установах, навіть прохачів притулку, які за нинішніми правилами не можуть подавати заяви протягом місяця.

У липні правоцентристський уряд припинив розгляд прохань про притулок від мігрантів, які прибувають з Північної Африки морем, щонайменше на три місяці, намагаючись стримати прибуття мігрантів з Лівії на грецький острів Крит.