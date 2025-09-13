На Крите резко возросло количество прибытий мигрантов

Более 220 мигрантов прибыли на греческие острова Крит и Гавдос из Ливии в течение 24 часов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.

С вечера четверга до вечера пятницы береговая охрана перехватила четыре лодки: одна из них перевозила 25 мигрантов в Калой Лименес, 73 человека в Сфакию, 56 в Гавдос и 61 в Палайохору. Большинство были из Египта и Судана.

Поздно вечером в пятницу официальные лица сообщили о еще одном судне с неизвестным количеством пассажиров.

Мигрантов перевели во временное убежище в Агиа, Хания, где с 15 августа удерживаются 342 человека. Местные власти требовали перевести их на материковую часть Греции, в то время как задержанные протестовали против суровых условий содержания, отказываясь от еды.

Прибытие новых задержанных происходит на фоне ужесточения миграционной политики Греции.

Новая директива министра миграции Таноса Плевриса санкционирует содержание под стражей до 24 месяцев для искателей убежища, которым было отказано, и устанавливает тюремное заключение от двух до пяти лет для тех, кто находится на нелегальном положении.

Чиновники заявляют, что добровольное возвращение является единственным способом избежать заключения. Новые законы также требуют размещать всех новоприбывших в закрытых учреждениях, даже просителей убежища, которые по нынешним правилам не могут подавать заявления в течение месяца.

В июле правоцентристское правительство приостановило рассмотрение просьб об убежище от мигрантов, прибывающих из Северной Африки морем, по меньшей мере на три месяца, пытаясь сдержать прибытие мигрантов из Ливии на греческий остров Крит.