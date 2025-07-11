Парламент Греції призупинив надання притулку мігрантам з Північної Африки

Грецький парламент у пʼятницю схвалив пропозицію уряду про тримісячне призупинення розгляду заяв про надання притулку мігрантам, які прибувають з Лівії.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на АР.

Своїм рішенням парламент тимчасово зупинив розгляд заяв про надання притулку мігрантам, які прибувають морем з Північної Африки, після різкого збільшення їхньої кількості.

За призупинення проголосували 177 депутатів парламенту Греції проти 74, незважаючи на запеклий опір лівих партій, які безуспішно оскаржили поправку як неконституційну.

Міністр з питань міграції Греції Танос Плевріс під час виступу в парламенті у пʼятницю заявив, що з Північної Африки через Середземне море щодня прибуває до 1000 мігрантів.

Водночас рішення грецького уряду спричинило різку критику з боку міжнародних правозахисних організацій, зокрема Верховного комісара ООН у справах біженців та комісара Ради Європи з прав людини.

Грецька влада в останні тижні постійно перехоплює човни з шукачами притулку на південь від острова Крит, де вже немає місця для їхнього розміщення.