Керівник розвідки Естонії: Росія боїться повноцінної гонки озброєння із Заходом

У Росії немає шансів виграти гонку озброєння у ЄС, за умови, що європейським країнам вдасться реалізувати свої плани по збільшенню озброєнь.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про таку заяву під час 21-ій Щорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії (YES) зробив керівник служби зовнішньої розвідки Естонії Каупо Розін.

"Російський військовий потенціал вже досяг свого максимуму, а подальше збільшення військового виробництва буде для них дуже непростим завданням. Саме тому, якщо Європа буде діяти правильно, ми зможемо їх наздігнати досить швидко",– вважає він.

Каупо Розін відзначає – перспектива повноцінної гонки озброєння із Заходом "викликає в Росії занепокоєння, адже вони чудово знають, що програють у ній".

"Саме тому вони (росіяни) розвивають інформаційні операції, розповідають про Європу, яка ніби то розпалює війну, намагаються вплинути на європейців, щоб вони виступали проти переозброєння",– стверджує голова естонської розвідки.

"Саме тому нам буде непросто зберегти існуючи підтримку програм переозброєння",– додає він.

Як повідомлялося, кредити на оборонні проєкти у межах програми Європейської комісії SAFE отримають загалом 19 держав-членів, серед них найбільшу суму призначили Польщі.

Найбільшу суму коштів за механізмом SAFE має отримати Польща – 43,7 мільярда євро, тобто майже третина від загальної суми у 150 мільярдів євро.