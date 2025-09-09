У Польщі кажуть, що отримають майже третину оборонного кредиту SAFE у 150 млрд євро

Європейська комісія готова скерувати Польщі 43,7 мільярда євро у межах програми оборонних кредитів SAFE, або майже третину всього її бюджету.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на Х написав міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.

За словами Косіняка-Камиша, Європейська комісія повідомила, що 43,7 млрд євро з програми SAFE – тобто майже третина її бюджету – надійдуть до Польщі.

"Заявки до ЄК подали 19 держав-членів на загальну суму 150 млрд євро. Це рішення є великим успіхом Польщі та гарантією подальших інвестицій у безпеку та розвиток нашої оборонної промисловості", – додав він.

Міністр сказав, що кошти з механізму SAFE мають посилити ключові можливості польської армії, протиповітряну та протиракетну оборону, артилерійські системи, закупівлю боєприпасів, дронів та антидронових систем.

"Це також буде підтримка стратегічних можливостей, захист критичної інфраструктури, мобільності військ та кіберпростору", – розповів Косіняк-Камиш.

Нагадаємо, програма Європейської комісії SAFE, яка є частиною ширшого плану зміцнення оборони ЄС до 2030 року, передбачає 150 млрд євро у вигляді позик на інвестиції держав-членів Європейського Союзу в оборону.

У вівторок Єврокомісія сказала, що схвалила попередній розподіл коштів у межах SAFE.

