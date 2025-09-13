Руководитель разведки Эстонии: Россия боится полноценной гонки вооружения с Западом

У России нет шансов выиграть гонку вооружения у ЕС, при условии, что европейским странам удастся реализовать свои планы по увеличению вооружений.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", о таком заявлении во время 21-й Ежегодной встречи Ялтинской Европейской Стратегии (YES) сделал руководитель службы внешней разведки Эстонии Каупо Розин.

"Российский военный потенциал уже достиг своего максимума, а дальнейшее увеличение военного производства будет для них очень непростой задачей. Именно поэтому, если Европа будет действовать правильно, мы сможем их догнать достаточно быстро",– считает он.

Каупо Розин отмечает – перспектива полноценной гонки вооружения с Западом "вызывает у России беспокойство, ведь они прекрасно знают, что проигрывают в ней".

"Именно поэтому они (россияне) развивают информационные операции, рассказывают о Европе, которая будто бы разжигает войну, пытаются повлиять на европейцев, чтобы они выступали против перевооружения",– утверждает глава эстонской разведки.

"Именно поэтому нам будет непросто сохранить существующую поддержку программ перевооружения",– добавляет он.

Как сообщалось, кредиты на оборонные проекты в рамках программы Европейской комиссии SAFE получат в целом 19 государств-членов.

Наибольшую сумму средств по механизму SAFE должна получить Польша – 43,7 миллиарда евро, то есть почти треть от общей суммы в 150 миллиардов евро.