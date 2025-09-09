У ЄС розкрили, які країни отримають 150 млрд євро кредиту в межах програми SAFE

Кредити на оборонні проєкти у межах програми Європейської комісії SAFE отримають загалом 19 держав-членів, серед них найбільшу суму призначили Польщі.

Як пише "Європейська правда", про це свідчать дані на сайті Європейської комісії.

Найбільшу суму коштів за механізмом SAFE має отримати Польща – 43,7 мільярда євро, тобто майже третина від загальної суми у 150 мільярдів євро.

До першої пʼятірки увійшли також Румунія (16,7 мільярда євро), Франція та Угорщина (по 16,2 мільярда євро) та Італія (14,9 мільярда євро).

Решта держав-членів ЄС, чиї запити на фінансування були схвалені, отримають від 8,3 мільярда євро (Бельгія) та менше. Найменшу суму виділять Данії – майже 47 мільйонів євро.

На цьому етапі держави мають підготувати плани інвестування кредитних коштів у межах SAFE до кінця листопада 2025 року, після чого на початку 2026-го почнеться їхня виплата.

Нагадаємо, програма Європейської комісії SAFE, яка є частиною ширшого плану зміцнення оборони ЄС до 2030 року, передбачає 150 млрд євро у вигляді позик на інвестиції держав-членів Європейського Союзу в оборону.

