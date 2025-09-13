В Турции взяли под стражу еще одного политика оппозиции

Мэр стамбульского района Байрампаша был взят под стражу рано утром в субботу по обвинениям во взяточничестве, растрате средств и мошенничестве, на фоне того, что турецкие власти продолжают репрессии против оппозиции в стране.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

Мэр Хасан Мутлу, член оппозиционной Республиканской народной партии (CHP), был задержан согласно ордеру, выданному в субботу утром для 48 человек в рамках расследования коррупции в муниципалитете Байрампаша.

Как сообщается, стамбульская полиция провела рейд по 72 адресам и задержала Мутлу и нескольких его заместителей.

Политик подтвердил свое задержание в сети X. "То, что произошло, является ничем иным, как политическими операциями и безосновательной клеветой", – написал Мутлу.

Мутлу – последний из ряда оппозиционных чиновников, арестованных за последние месяцы в рамках подавления оппозиции к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

В августе Инан Гюней, мэр стамбульского района Бейоглу, был взят под стражу по обвинению в коррупции.

В марте мэр Стамбула Экрем Имамоглу – главный политический соперник Эрдогана – был отправлен в тюрьму по обвинению в коррупции и пособничестве террористической группе, несмотря на массовые протесты. В пятницу начался новый судебный процесс против него, где Имамоглу предъявили обвинения в фальсификации его университетского диплома.

Мутлу, Гюней и Имамоглу являются членами крупнейшей оппозиционной партии Турции, социал-демократической CHP.

Турецкие власти также арестовали нескольких других мэров и местных чиновников от этой партии. Критики считают эти действия политически мотивированными попытками властей избавиться от конкурентов на выборах.