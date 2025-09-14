Німецька поліція вилучила 400 кг кокаїну в порту Гамбурга
Німецькі митники заарештували двох чоловіків у суботу після того, як у порту Гамбурга було виявлено понад 400 кілограмів кокаїну.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.
Працівники дока розповіли митникам, що помітили двох чоловіків, які сідали на судно і виходили з нього, несучи понад 20 спортивних сумок.
Вони не впізнали в підозрюваних працівників порту.
Митники у відповідь негайно втрутилися та зупинили автомобіль, на якому чоловіки збиралися виїхати.
Один з пасажирів транспортного засобу втік, а інший був заарештований.
Після підняття тривоги і оточення території порту другого підозрюваного було затримано пізніше в суботу вдень. У пошуках використовувався поліцейський гелікоптер.
У багажнику автомобіля правоохоронці виявили понад 20 спортивних сумок. Як підтвердив представник митниці в суботу ввечері, у "роздутих" спортивних сумках було 400 кілограмів кокаїну.
Гамбург – найбільший морський порт Німеччини і третій за величиною в Європі після Роттердама та Антверпена. Щодня через Гамбург проходить понад 23 тисячі морських контейнерів.
Гамбург є центром надходження кокаїну на європейський континент.
Раніше повідомляли, що грецькі та німецькі правоохоронці ліквідували міжнародне угруповання наркоторговців, яке підозрюється у розповсюдженні великих партій кокаїну в Німеччині, Греції та інших країнах ЄС.
Польська поліція у серпні заявила про ліквідацію низки пов'язаних між собою мереж контрабанди наркотиків, які діяли по всій Європі.