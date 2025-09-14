Немецкая полиция изъяла 400 кг кокаина в порту Гамбурга

Немецкие таможенники арестовали двух мужчин в субботу после того, как в порту Гамбурга было обнаружено более 400 килограммов кокаина.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Работники дока рассказали таможенникам, что заметили двух мужчин, которые садились на судно и выходили из него, неся более 20 спортивных сумок.

Они не узнали в подозреваемых работников порта.

Таможенники в ответ немедленно вмешались и остановили автомобиль, на котором мужчины собирались уехать.

Один из пассажиров транспортного средства сбежал, а другой был арестован.

После поднятия тревоги и оцепления территории порта второй подозреваемый был задержан позже в субботу днем. В поисках использовался полицейский вертолет.

В багажнике автомобиля правоохранители обнаружили более 20 спортивных сумок. Как подтвердил представитель таможни в субботу вечером, в "раздутых" спортивных сумках было 400 килограммов кокаина.

Гамбург – крупнейший морской порт Германии и третий по величине в Европе после Роттердама и Антверпена. Ежедневно через Гамбург проходит более 23 тысяч морских контейнеров.

Гамбург является центром поступления кокаина на европейский континент.

Ранее сообщалось, что греческие и немецкие правоохранители ликвидировали международную группировку наркоторговцев, которая подозревается в распространении крупных партий кокаина в Германии, Греции и других странах ЕС.

Польская полиция в августе заявила о ликвидации ряда связанных между собой сетей контрабанды наркотиков, которые действовали по всей Европе.