Поліція Греції та Німеччини викрила міжнародне угруповання, яке займалося торгівлею кокаїном

Грецькі та німецькі правоохоронці ліквідували міжнародне угруповання наркоторговців, яке підозрюється у розповсюдженні великих партій кокаїну в Німеччині, Греції та інших країнах ЄС.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на dpa.

За даними поліції Афін, під час скоординованих рейдів правоохоронці затримали двох підозрюваних членів угруповання, а німецькі поліцейські заарештували ще трьох.

Серед затриманих у Німеччині є 66-річний німецький громадянин та двоє чоловіків віком 27 і 28 років, національність яких не розголошується. У Греції було заарештовано двох греків віком 52 і 62 роки.

Під час рейдів в обох країнах влада вилучила близько 300 кілограмів кокаїну.

Поліція Афін охарактеризувала банду як високоорганізовану, члени якої виконували конкретні функції, від координації транспорту та найму водіїв до продажу та розповсюдження наркотиків серед споживачів.

Грецькі слідчі оцінюють, що до свого розформування банда отримала понад 5 мільйонів євро незаконного прибутку.

За даними поліції, наркобізнес у Греції часто зосереджений на островах, таких як Міконос, де проживає багато заможних споживачів наркотиків.

Поліція Афін заявила, що розслідування проводилося у тісній співпраці з німецькою владою, а важливі докази були надані Управлінням США по боротьбі з наркотиками (DEA).

Бельгія, Нідерланди та Британія нещодавно ліквідували європейську злочинну групу, яка займалася незаконним обігом наркотиків – було вилучено 5 млн євро.

14 липня поліція у Німеччині вилучила наркотики вартістю близько 20 млн євро, які приїхали до магазину у партії овочів.

А 20 липня писали, що болгарські прикордонники вилучили одну з найбільших партій кокаїну з фургона з бельгійськими номерами, який прямував до Туреччини.