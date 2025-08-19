Польща зірвала масштабну європейську наркосхему: вилучено наркотиків на $275 млн
Новини — Вівторок, 19 серпня 2025, 12:01 —
Польська поліція заявила про ліквідацію низки пов'язаних між собою мереж контрабанди наркотиків, які діяли по всій Європі: вилучено наркотики на суму 1 млрд злотих ($275 млн).
Про це повідомило Центральне бюро розслідувань Польщі (CBSP), передає "Європейська правда".
CBSP заявило, що ядро злочинних угруповань складали поляки, які проживали в Іспанії. За словами правоохоронців, деякі члени угруповань мали зв'язки у середовищі польських футбольних хуліганів.
"Під час розслідування було вилучено 600 кілограмів марихуани, 180 кілограмів гашишу, 40 кілограмів амфетаміну сульфату, а також сім одиниць вогнепальної зброї та кілька сотень патронів", – повідомили у CBSP.
Основна група займалася незаконним обігом наркотиків у кількох регіонах Європи, переважно в Ірландії, Німеччині, Австрії та Скандинавії.
Розслідування проводилося спільно з правоохоронними органами низки країн Європейського Союзу.
Правоохоронці у межах розслідування арештували майно загальною вартістю понад 50 млн злотих, а також розкішні годинники та автомобілі.
Наразі обвинувачення висунуто понад 170 особам, з яких понад 110 були заарештовані в різний час. Розслідування триває. Окремі справи послідовно закриваються з винесенням обвинувальних вироків.
Вже винесені перші вироки з покаранням у вигляді позбавлення волі на строк понад 10 років.
Бельгія, Нідерланди та Британія нещодавно ліквідували європейську злочинну групу, яка займалася незаконним обігом наркотиків – було вилучено 5 млн євро.
14 липня поліція у Німеччині вилучила наркотики вартістю близько 20 млн євро, які приїхали до магазину у партії овочів.
А 20 липня писали, що болгарські прикордонники вилучили одну з найбільших партій кокаїну з фургона з бельгійськими номерами, який прямував до Туреччини.