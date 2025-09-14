Естонія планує надати 100 млн євро на військову підтримку України наступного року

Естонія має намір продовжувати надавати Україні військового року – для цих цілей наступного року буде виділено понад 100 мільйонів євро або 0,25% від ВВП країни.

Про це заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур, повідомляє "Європейська правда".

Певкур перебував з дводенним візитом в Україні, в ході якого запевнив свого українського колегу Дениса Шмигаля у продовженні допомоги Україні.

"Естонія буде і надалі цілеспрямовано підтримувати Україну в умовах агресивної війни з боку Росії. Наступного року ми також дотримуватимемося принципу, згідно з яким 0,25% нашого ВВП буде спрямовано на допомогу Україні", – зазначив естонський міністр.

За його словами, наступного року провідну роль у наданні допомоги Україні відіграватимуть естонські підприємства оборонної промисловості.

"Крім того, ми продовжимо навчання українців і підтримку ІТ-рішень у сфері оборони України", – додав Певкур.

Міністр оборони також зустрівся з солдатами, які воювали на українському фронті, які поділилися своїми безпосередніми враженнями з поля бою і підкреслили важливість допомоги західних партнерів.

Певкур також провів зустрічі з генеральним секретарем Ради національної безпеки і оборони України Рустемом Умеровим і мером Києва Віталієм Кличком, щоб обговорити останні події в Україні та ситуацію з безпекою на східному фланзі НАТО.

Нагадаємо, у березні Україна надала список бажаної військової техніки на суму 100 мільйонів євро, яку Естонія швидко закупить у своєї вітчизняної оборонної промисловості.

Повідомляли також, що Литва і Фінляндія мають намір розпочати наступного року виробництво протипіхотних мін для власних потреб та для постачання Україні через військову загрозу з боку Росії.