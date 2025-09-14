Эстония планирует предоставить 100 млн евро на военную поддержку Украины в следующем году

Эстония намерена продолжать предоставлять Украине военного года – для этих целей в следующем году будет выделено более 100 миллионов евро или 0,25% от ВВП страны.

Об этом заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур, сообщает "Европейская правда".

Певкур находился с двухдневным визитом в Украине, в ходе которого заверил своего украинского коллегу Дениса Шмыгаля в продолжении помощи Украине.

"Эстония будет и в дальнейшем целенаправленно поддерживать Украину в условиях агрессивной войны со стороны России. В следующем году мы также будем придерживаться принципа, согласно которому 0,25% нашего ВВП будет направлено на помощь Украине", – отметил эстонский министр.

По его словам, в следующем году ведущую роль в оказании помощи Украине будут играть эстонские предприятия оборонной промышленности.

"Кроме того, мы продолжим обучение украинцев и поддержку ИТ-решений в сфере обороны Украины", – добавил Певкур.

Министр обороны также встретился с солдатами, воевавшими на украинском фронте, которые поделились своими непосредственными впечатлениями с поля боя и подчеркнули важность помощи западных партнеров.

Певкур также провел встречи с генеральным секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым и мэром Киева Виталием Кличко, чтобы обсудить последние события в Украине и ситуацию с безопасностью на восточном фланге НАТО.

Напомним, в марте Украина предоставила список желаемой военной техники на сумму 100 миллионов евро, которую Эстония быстро закупит у своей отечественной оборонной промышленности.

Сообщалось также, что Литва и Финляндия намерены начать в следующем году производство противопехотных мин для собственных нужд и для поставки Украине из-за военной угрозы со стороны России.