ЗМІ: у Польщі висунули звинувачення чоловіку, який міг викрасти авто родини Туска

У Польщі висунули звинувачення чоловіку, який міг викрасти автомобіль родини прем’єр-міністра країни Дональда Туска.

Про це стало відомо польському мовнику RMF24, передає "Європейська правда".

41-річного мешканця Сопота звинувачують у крадіжці з проникненням.

Правоохоронці затримали чоловіка затримали 13 вересня вранці в аеропорту Гданська, де він чекав на рейс до Болгарії. Затримання відбулося без опору. Викрадений автомобіль був знайдений кілька днів тому.

Як зазначається, окрім звинувачення у крадіжці з проникненням, слідчі інкримінують йому також привласнення документа (свідоцтва про реєстрацію) та підробку ідентифікаційних даних автомобіля, зокрема номерних знаків.

Також журналісти дізналися, що підозрюваний має попередні судимості, однак цього разу йому не було висунуто обвинувачення у повторному скоєнні злочину. Чоловік відмовився давати свідчення і не визнав провину.

За польським законодавством йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

