СМИ: в Польше выдвинули обвинение мужчине, который мог похитить автомобиль семьи Туска

В Польше выдвинули обвинение мужчине, который мог похитить автомобиль семьи премьер-министра страны Дональда Туска.

Об этом стало известно польскому вещателю RMF24, передает "Европейская правда".

41-летнего жителя Сопота обвиняют в краже с проникновением.

Правоохранители задержали мужчину 13 сентября утром в аэропорту Гданьска, где он ждал рейс в Болгарию. Задержание прошло без сопротивления. Угнанный автомобиль был найден несколько дней назад.

Как отмечается, кроме обвинения в краже с проникновением, следователи инкриминируют ему также присвоение документа (свидетельства о регистрации) и подделку идентификационных данных автомобиля, в частности номерных знаков.

Также журналисты узнали, что подозреваемый имеет предыдущие судимости, однако на этот раз ему не было предъявлено обвинение в повторном совершении преступления. Мужчина отказался давать показания и не признал вину.

По польскому законодательству ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Полицейские в Варшаве в июле задержали 31-летнего гражданина Польши, который пытался взять в заложники таксиста и требовал у правоохранителей деньги и сигареты.

А у министра внутренней безопасности США Кристи Ноем похитили сумку с деньгами и документами, в связи с чем начали расследование.