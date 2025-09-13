У Польщі затримали підозрюваного у викраденні автомобіля Туска

Чоловіка, підозрюваного у викраденні автомобіля Lexus, що належить прем'єр-міністру Польщі Дональду Туску, затримали в аеропорту Гданська о 6 ранку в суботу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF FM.

Викрадача авто затримали в аеропорту за кілька хвилин до його вильоту до Болгарії. Як з'ясував репортер RMF FM, затриманий не вперше потрапляє в поле зору поліції – він вже був помічений у шахрайстві та злочинах проти здоров'я і життя.

Затриманий – 41-річний житель Сопота, громадянин Польщі, повідомляє Воєводське управління поліції в Гданську.

Чоловіка підозрюють у викраденні автомобіля Lexus, що належить прем'єр-міністру, зазначили у відомстві.

На подив правоохоронців, при затриманні він не чинив опору.

До операції також долучилася спеціальна група втручання прикордонників.

Правоохоронці також провели обшук в його помешканні та вилучили докази, які можуть бути корисними для подальшого розгляду справи.

Чоловік залишається в розпорядженні прокуратури.

У середу ввечері комісар Каріна Камінська повідомила, що поліцейські з KWP у Гданську знайшли автомобіль Lexus, який належить родині прем'єр-міністра Дональда Туска, через кілька годин після того, як було заявлено про його викрадення, на одній з автостоянок у Гданську.

