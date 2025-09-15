Вірменія прибере Арарат з візових штампів на тлі кроків до нормалізації відносин з Туреччиною

З 1 листопада зі штампів про перетин державного кордону Вірменії приберуть зображення гори Арарат.

Про це повідомляє агентство "Новости-Армения", інформує "Європейська правда".

Згідно зі зміною, на даті-печатці вірменською та англійською мовами зазначатимуться лише слова "ՀԱՅԱՍՏԱՆ" і "ARMENIA", найменування пункту перетину державного кордону, день, місяць і рік перетинання державного кордону, а також зображено відповідно відмітні знаки повітряного, залізничного або автомобільного пунктів пропуску.

Гора Арарат розташована на території Туреччини, але вважається історичним символом Вірменії.

Як відомо, минулого тижня представники Вірменії та Туреччини провели зустріч на вірменській території щодо нормалізації відносин.

Вірменія і Туреччина, між якими немає дипломатичних відносин понад 30 років та закрито наземний кордон понад 30 років, почали перемовини про нормалізацію відносин після так званої 44-денної війни, або ж Другої Нагірно-Карабаської війни у 2020 році.

Нагадаємо, на початку вересня літак прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна вперше за 30 років використав повітряний простір Азербайджану.

