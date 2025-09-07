Літак прем’єра Вірменії вперше пролетів над Азербайджаном після досягнення миру

Літак прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна вперше за 30 років використовував повітряний простір Азербайджану.

Про це у Facebook повідомила речниця Пашиняна Назелі Багдасарян, інформує "Європейська правда".

Як зазначила Багдасарян, літак прем'єра вилетів із закордонним візитом у ніч із 30 на 31 серпня і повернувся до Вірменії 6 вересня.

"Після встановлення миру у Вашингтоні 8 серпня поточного року відповідні органи Вірменії запросили в Азербайджану дозвіл на проліт літака прем'єр-міністра і отримали позитивну відповідь", – поінформувала речниця.

За її словами, в уряді Вірменії розглядають цей факт "як практичний крок на шляху до розблокування комунікацій у регіоні, просування мирного порядку денного і створення атмосфери взаємної довіри".

Багдасарян нагадала, що азербайджанські літаки вже давно літають через повітряний простір Вірменії між основною частиною Азербайджану та його ексклавом Нахічевань.

8 серпня президент Азербайджану Ільхам Алієв та прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян підписали у Білому домі за присутності президента США Дональда Трампа угоду, що включає створення транзитного коридору, який матиме назву "Маршрут Трампа заради міжнародного миру та процвітання".

Міністерства закордонних справ Вірменії та Азербайджану опублікували повний текст мирної угоди.

