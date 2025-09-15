Армения уберет Арарат с визовых штампов на фоне шагов к нормализации отношений с Турцией

С 1 ноября со штампов о пересечении государственной границы Армении уберут изображение горы Арарат.

Об этом сообщает агентство "Новости-Армения", информирует "Европейская правда".

Согласно изменению, на дате-печати на армянском и английском языках будут указываться только слова "ՀԱՅԱՍՏԱՆ" и "ARMENIA", наименование пункта пересечения государственной границы, день, месяц и год пересечения государственной границы, а также изображены соответственно отличительные знаки воздушного, железнодорожного или автомобильного пунктов пропуска.

Новости-Армения

Гора Арарат расположена на территории Турции, но считается историческим символом Армении.

Как известно, на прошлой неделе представители Армении и Турции провели встречу на армянской территории по нормализации отношений.

Армения и Турция, между которыми нет дипломатических отношений более 30 лет и закрыта наземная граница более 30 лет, начали переговоры о нормализации отношений после так называемой 44-дневной войны, или Второй Нагорно-Карабахской войны в 2020 году.

Напомним, в начале сентября самолет премьер-министра Армении Никола Пашиняна впервые за 30 лет использовал воздушное пространство Азербайджана.

