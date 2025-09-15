Британія інвестує у морський сектор $1,5 млрд

Уряд Британії та промисловість планують спільно інвестувати понад 1,1 млрд фунтів стерлінгів ($1,5 млрд) у морський сектор.

Про це повідомив у понеділок, 15 вересня, уряд Британії, пише "Європейська правда".

За словами уряду, ці інвестиції сприятимуть зростанню та створенню робочих місць у прибережних громадах по всій Британії, зокрема в секторах машинобудування, зелених технологій та будівництва.

До фінансування сходять 700 млн фунтів приватних інвестицій у великі британські порти та 448 млн фунтів державних інвестицій для скорочення викидів від британського судноплавства.

"Ми виділяємо майже пів мільярда фунтів на скорочення викидів вуглецю від судноплавства, що дозволить нам досягти нульового рівня викидів до 2050 року", – заявила міністерка транспорту країни Гайді Александер.

На початку червня стало відомо, що Британія витратить додаткові 2 млрд фунтів стерлінгів (близько $2,7 млрд) на розвиток безпілотних технологій, орієнтуючись на досвід російсько-української війни.

На початку вересня уряд Великої Британії представив нову Стратегію оборонної промисловості (Defence Industrial Strategy, DIS), яку підкріплено фінансуванням у розмірі 250 млн фунтів стерлінгів, аби підтримати регіональне економічне зростання та посилити інновації.