Британія реалізує оборонну стратегію на 250 млн фунтів для створення нових робочих місць

Уряд Великої Британії у понеділок представить нову Стратегію оборонної промисловості (Defence Industrial Strategy, DIS), яку підкріплено фінансуванням у розмірі 250 млн фунтів стерлінгів, аби підтримати регіональне економічне зростання та посилити інновації.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує BBC.

Міністр оборони Британії Джон Гілі презентує стратегію під час візиту на оборонне підприємство в Брістолі 8 вересня.

Уряд заявляє, що ця стратегія відкриє для робочих родин по всій країні нові можливості, зокрема висококваліфіковані інженерні посади або програми стажувань для молоді.

Очікується, що до 2035 року може бути створено до 50 тисяч нових робочих місць в оборонній сфері.

У центрі стратегії – п’ять нових угод про розвиток оборони, спрямованих на розкриття потенціалу місцевих економік в Англії, Уельсі, Шотландії та Північній Ірландії.

Фонд у 250 млн фунтів стерлінгів буде використано для співпраці між місцевою владою, бізнесом, науковими установами та оборонним сектором з метою підтримки створення робочих місць, розвитку навичок та інновацій.

"Ці угоди пропонують нове партнерство з оборонним сектором Великої Британії, щоб розвивати промисловий та інноваційний потенціал, яким уже володіють регіони. Разом ми прагнемо підвищити рівень оборонних навичок, підтримати малий і середній бізнес та створювати робочі місця", – коментує Гілі.

DIS також має на меті реагувати на нові глобальні загрози, зокрема війну в Україні, підкреслюючи потребу в швидких інноваціях та промислових потужностях для забезпечення національної безпеки.

Нагадаємо, Гілі 3 вересня відвідав Україну з візитом.

У рамках поїздки він відвідав місце російського удару, внаслідок якого була пошкоджена будівля Британської ради.