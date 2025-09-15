Великобритания инвестирует в морской сектор $1,5 млрд

Правительство Великобритании и промышленность планируют совместно инвестировать более 1,1 млрд фунтов стерлингов ($1,5 млрд) в морской сектор.

Об этом сообщило в понедельник, 15 сентября, правительство Великобритании, пишет "Европейская правда".

По словам правительства, эти инвестиции будут способствовать росту и созданию рабочих мест в прибрежных общинах по всей Великобритании, в частности в секторах машиностроения, зеленых технологий и строительства.

В финансирование входят 700 млн фунтов частных инвестиций в крупные британские порты и 448 млн фунтов государственных инвестиций для сокращения выбросов от британского судоходства.

"Мы выделяем почти пол миллиарда фунтов на сокращение выбросов углерода от судоходства, что позволит нам достичь нулевого уровня выбросов к 2050 году", – заявила министр транспорта страны Хайди Александер.

В начале июня стало известно, что Великобритания потратит дополнительные 2 млрд фунтов стерлингов (около $2,7 млрд) на развитие беспилотных технологий, ориентируясь на опыт российско-украинской войны.

В начале сентября правительство Великобритании представило новую Стратегию оборонной промышленности (Defence Industrial Strategy, DIS), которая подкреплена финансированием в размере 250 млн фунтов стерлингов, чтобы поддержать региональный экономический рост и усилить инновации.