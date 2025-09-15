У Литві фіксують зменшення потоку нелегальної міграції з Білорусі на тлі навчань "Запад"

У Литві заявили, що з початком спільних білорусько-російських військових навчань "Запад-2025" ситуація на литовському кордоні залишалася спокійною, а потоки незаконної міграції скоротилися.

Як повідомляє "Європейська правда", про це сказав глава Служби охорони державного кордону Литви (VSAT) Рустамас Любаєвас, якого цитує LRT.

Любаєвас розповів, що перші вихідні активної фази навчань "Запад-2025" на кордоні пройшли досить спокійно.

За його словами, литовські прикордонники за вихідні не зафіксували будь-якої підвищеної активності біля кордону з Білоруссю та Росією.

"Що стосується незаконної міграції, потоків також не фіксувалося, можна сказати, що під час навчань потоки нелегальної міграції на кордоні з Білоруссю зменшилися", – додав Любаєвас.

Однак він зауважив, що в середині минулого тижня, перед початком активної фази навчань, було зафіксовано збільшення кількості спроб незаконного перетину кордону.

"Але загалом, оцінюючи ситуацію в нашому регіоні, можна сказати, що напруженість зберігається, а потоки незаконної міграції залишаються досить великими", – зазначив глава VSAT.

Навчання "Запад" на території Республіки Білорусь проводять на полігонах, розташованих у глибині країни або в її східних регіонах. Попри це у НАТО зберігають підвищену пильність через ці навчання. 12 вересня ці навчання розпочались.

На тлі занепокоєння цими навчаннями Польща повністю закрила кордон з Білоруссю з вечора 11 вересня, причому таке рішення ухвалили ще до інциденту з падінням російських дронів.

Сейм Латвії того ж дня проголосував за повне закриття кордонів країни з Росією та Білоруссю під час військових навчань "Запад".