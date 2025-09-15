В Литве фиксируют уменьшение потока нелегальной миграции из Беларуси на фоне учений "Запад"

В Литве заявили, что с началом совместных белорусско-российских военных учений "Запад-2025" ситуация на литовской границе оставалась спокойной, а потоки незаконной миграции сократились.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сказал глава Службы охраны государственной границы Литвы (VSAT) Рустамас Любаевас, которого цитирует LRT.

Любаевас рассказал, что первые выходные активной фазы учений "Запад-2025" на границе прошли достаточно спокойно.

По его словам, литовские пограничники за выходные не зафиксировали какой-либо повышенной активности у границы с Беларусью и Россией.

"Что касается незаконной миграции, потоков также не фиксировалось, можно сказать, что во время учений потоки нелегальной миграции на границе с Беларусью уменьшились", – добавил Любаевас.

Однако он отметил, что в середине прошлой недели, перед началом активной фазы учений, было зафиксировано увеличение количества попыток незаконного пересечения границы.

"Но в целом, оценивая ситуацию в нашем регионе, можно сказать, что напряженность сохраняется, а потоки незаконной миграции остаются достаточно большими", – отметил глава VSAT.

Учения "Запад" на территории Республики Беларусь проводятся на полигонах, расположенных в глубине страны или в ее восточных регионах. Несмотря на это в НАТО сохраняют повышенную бдительность из-за этих учений. 12 сентября эти учения начались.

На фоне беспокойства этими учениями Польша полностью закрыла границу с Беларусью с вечера 11 сентября, причем такое решение приняли еще до инцидента с падением российских дронов.

Сейм Латвии в тот же день проголосовал за полное закрытие границ страны с Россией и Беларусью во время военных учений "Запад".