Як атака російських дронів розколола Польщу

Вперше в історії НАТО країна-член зазнала нападу з боку противника.

Інцидент стався із 19 російськими бойовими дронами (немає підтвердження, що вони були оснащені боєголовками), частина з яких увійшла до Польщі з території Білорусі. У Кремлі мали усвідомлювати, що жертви цілком можливі (один будинок був зруйнований, але ніхто не постраждав).

Про те, що стоїть за цим вторгненням, читайте в колонці дописувача Project Syndicate Славоміра Сераковського Випробування для Польщі та НАТО: які наслідки вже спричинила атака російських дронів. Далі – стислий її виклад.

Автор колонки сумнівається, що вторгнення дронів до Польщі 10 вересня можна вважати актом агресії, але й договір НАТО, за його словами, не уточнює, який саме напад здатний запустити статтю 5. Нагадаємо, стаття 5 закріплює принцип взаємної оборони членів Альянсу.

Сераковський вважає, що попри двосторонні російсько-білоруські навчання "Захід-2025", дії Росії стали несподіванкою для Польщі, а політики та суспільство досі не повністю вірять у можливість війни з РФ.

Прем’єр-міністр Дональд Туск наголосив, що "немає підстав стверджувати, ніби ми на межі війни".

"Але це радше спроба уникнути паніки та загострення напруженості з Росією", – пише дописувач Project Syndicate.

Він переконаний, що атака дронами випробовує єдність польського керівництва перед російською загрозою.

Президент США Дональд Трамп і президент Польщі Кароль Навроцький активно намагаються віддалити уряд Туска від Білого дому, хоча польське право говорить інше: зовнішню політику здійснює виключно уряд, і президент зобов’язаний дотримуватися його курсу.

Разом із дронами, попереджає Славомір Сераковський, у Польщу прийшла й російська дезінформаційна атака.

"Атака, спрямована на переконання поляків, що "Україна затягує Польщу у війну". І це, можливо, ще небезпечніше, ніж сам напад дронами, адже саме союз Польщі й України заважає Росії змінювати кордони у цьому регіоні", – зазначає автор колонки.

Він закликає Німеччину, Чехію та інші країни, де зростають антивоєнні й антиукраїнські настрої, теж активніше боротися з дезінформацією.

Дописувач Project Syndicate переконаний, що російська атака дронами є випробуванням не лише для бойових можливостей Польщі та єдності Заходу, але передусім для Трампа.

До речі, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський підкреслив, що Путін, посилюючи атаки на Україну та запускаючи дрони в Польщу, "глузує з мирних зусиль Дональда Трампа".

На думку автора колонки, Європа витримала тест на єдність і швидкість, але "на цьому тлі вражає відсутність реакції з боку США".

Докладніше – в колонці Славоміра Сераковського, яка початково вийшла на сайті Project Syndicate і публікується з дозволу правовласника, Випробування для Польщі та НАТО: які наслідки вже спричинила атака російських дронів.