Как атака российских дронов расколола Польшу

Впервые в истории НАТО страна-член подверглась нападению со стороны противника.

Инцидент произошел с 19 российскими боевыми дронами (нет подтверждения, что они были оснащены боеголовками), часть из которых вошла в Польшу с территории Беларуси. В Кремле должны были осознавать, что жертвы вполне возможны (один дом был разрушен, но никто не пострадал).

О том, что стоит за этим вторжением, читайте в колонке автора Project Syndicate Славомира Сераковского Испытания для Польши и НАТО: какие последствия уже повлекла атака российских дронов. Далее – краткое изложение.

Автор колонки сомневается, что вторжение дронов в Польшу 10 сентября можно считать актом агрессии, но и договор НАТО, по его словам, не уточняет, какое именно нападение способно запустить статью 5. Напомним, статья 5 закрепляет принцип взаимной обороны членов Альянса.

Сераковский считает, что несмотря на двусторонние российско-белорусские учения "Запад-2025", действия России стали неожиданностью для Польши, а политики и общество до сих пор не полностью верят в возможность войны с РФ.

Премьер-министр Дональд Туск подчеркнул, что "нет оснований утверждать, что мы на грани войны".

"Но это скорее попытка избежать паники и обострения напряженности с Россией", – пишет автор Project Syndicate.

Он убежден, что атака дронами испытывает единство польского руководства перед российской угрозой.

Президент США Дональд Трамп и президент Польши Кароль Навроцкий активно пытаются отдалить правительство Туска от Белого дома, хотя польское право говорит другое: внешнюю политику осуществляет исключительно правительство, и президент обязан следовать его курсу.

Вместе с дронами, предупреждает Славомир Сераковский, в Польшу пришла и российская дезинформационная атака.

"Атака, направленная на то, чтобы убедить поляков, что "Украина втягивает Польшу в войну". И это, возможно, еще опаснее, чем само нападение дронами, ведь именно союз Польши и Украины мешает России менять границы в этом регионе", – отмечает автор колонки.

Он призывает Германию, Чехию и другие страны, где растут антивоенные и антиукраинские настроения, тоже активнее бороться с дезинформацией.

Автор Project Syndicate убежден, что российская атака дронами является испытанием не только для боевых возможностей Польши и единства Запада, но прежде всего для Трампа.

Кстати, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский подчеркнул, что Путин, усиливая атаки на Украину и запуская дроны в Польшу, "издевается над мирными усилиями Дональда Трампа".

По мнению автора колонки, Европа выдержала тест на единство и скорость, но "на этом фоне поражает отсутствие реакции со стороны США".

Подробнее – в колонке Славомира Сераковского, которая первоначально вышла на сайте Project Syndicate и публикуется с разрешения правообладателя, Испытания для Польши и НАТО: какие последствия уже повлекла атака российских дронов.