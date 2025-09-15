Премьер Швеции обвинил Орбана в "возмутительной лжи" в отношении системы правосудия

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон резко раскритиковал венгерского лидера Виктора Орбана за распространение "возмутительной лжи" после того, как Орбан заявил, что Швеция находится на грани коллапса из-за бесконтрольной деятельности организованной преступности.

Об этом Кристерссон написал в соцсети Х, сообщает "Европейская правда".

Спор в соцсетях между лидерами начался после того, как Орбан опубликовал видео с нападками на шведскую судебную систему.

"Шведское правительство поучает нас о верховенстве права. Между тем, согласно статье в Die Welt, преступные группировки используют шведских детей как убийц, зная, что система не осудит их", – написал Орбан в X.

"Страна, которая когда-то была известна своим порядком и безопасностью, сейчас разрушается: более 280 несовершеннолетних девушек арестованы за убийство, семьи живут в страхе. Это разбивает сердце. Шведский народ заслуживает лучшего!" – добавил Орбан.

Кристерссон отреагировал, что "это возмутительная ложь".

"Ничего удивительного от человека, который сам разрушает верховенство права в своей стране. Орбан в отчаянии накануне выборов в Венгрии", – написал Кристерссон в посте на X.

По данным статьи в Die Welt, в прошлом году в Швеции в отношении 280 девушек в возрасте от 15 до 17 лет велось расследование по подозрению в тяжких преступлениях, в частности убийствах. В то же время Шведский совет по предотвращению преступности приводит другие цифры: 68 девушек в этой возрастной группе подозревались в убийствах и нападениях.

Швеция сейчас борется со всплеском преступности, в которой подростков нанимают банды через соцсети, в частности Telegram, для совершения различных преступлений – от слежки до поджогов, взрывов и убийств.

На прошлой неделе правительство Швеции заявило, что хочет снизить возраст уголовной ответственности за преступления, в частности за убийство, с 15 до 13 лет.

И Швеция, и Венгрия в следующем году проведут выборы – в Швеции они состоятся в сентябре, а в Венгрии – в апреле.

Отметим, в 2024 году в Швеции зафиксировали самое низкое количество убийств за последние десять лет.