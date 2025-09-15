Норвегія розгорнула у Польщі великий навчальний табір для українських військових

Норвегія розгорнула у східній частині Польщі масштабний полігон-табір для навчання українських військових норвезькими інструкторами.

Про це повідомляє NRK, пише "Європейська правда".

Camp Jomsborg "десь у лісах на сході Польщі" називають одним з найбільших подібних таборів, які будь-коли розгортала Норвегія, там присутні сотні норвезьких військових.

Будівництво полігону "з нуля" почалось влітку, а зараз туди заїхали перші курсанти. Зараз це група людей, які вже мають досвід бойових дій.

Навчання на полігоні передбачають максимально реалістичну симуляцію бойових дій і фокусовані тематичні модулі – наприклад, першим з таких йде стрес у бойових умовах та інструменти контролю.

Як розраховують, норвезькі інструктори будуть і ділитися своїми знаннями, і самі вчитися від учасників бойових дій та дізнаватися про останні тенденції на лінії зіткнення – як змінюється війна і з нею змінюються підходи до різних задач.

Чисельність людей у таборі буде різнитися – залежно від того, чи заїздить група на вузькоспеціалізоване навчання, чи на базову військову підготовку.

Нагадаємо, наприкінці літа у ЄС домовились у рамках майбутніх гарантій безпеки "після перемир’я" спрямувати в Україну своїх військових інструкторів у рамках тренувальної місії з підготовки українських військових EUMAM.

Британія продовжить програму навчання українських військових до кінця 2026 року.