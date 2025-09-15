Норвегия развернула в Польше большой учебный лагерь для украинских военных

Норвегия развернула в восточной части Польши масштабный полигон-лагерь для обучения украинских военных норвежскими инструкторами.

Об этом сообщает NRK, пишет "Европейская правда".

Camp Jomsborg "где-то в лесах на востоке Польши" называют одним из крупнейших подобных лагерей, которые когда-либо разворачивала Норвегия за границей, там присутствуют сотни норвежских военных.

Строительство полигона "с нуля" началось летом, недавно туда заехали первые курсанты. Сейчас это группа людей, которые уже имеют опыт боевых действий.

Обучение на полигоне предусматривает максимально реалистичную симуляцию боевых действий и фокусированные тематические модули – например, первым из таких идет стресс в боевых условиях и инструменты контроля.

Как рассчитывают, норвежские инструкторы будут и делиться своими знаниями, и сами учиться у участников боевых действий и узнавать о последних тенденциях на линии столкновения – как меняется война и с ней меняются подходы к различным задачам.

Численность людей в лагере будет большей или меньшей в зависимости от того, приезжает группа на узкоспециализированное обучение или на базовую военную подготовку.

Напомним, в конце лета в ЕС договорились в рамках будущих гарантий безопасности "после перемирия" направить в Украину своих военных инструкторов в рамках тренировочной миссии по подготовке украинских военных EUMAM.

Великобритания продлит программу обучения украинских военных до конца 2026 года.