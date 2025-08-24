Британія продовжить навчати українських військових до кінця 2026-го

Велика Британія продовжить програму підготовки українських військових, щоб допомогти Києву зміцнити армію перед укладенням будь-якої потенційної мирної угоди.

Про це пише Bloomberg із посиланням на заяву Міністерства оборони країни, пише "Європейська правда".

Як зазначається, програма Interflex, яка передбачає як бойову підготовку, так і навчання навичкам керівництва, буде продовжена щонайменше до кінця 2026 року.

Наразі в рамках програми Interflex у Великій Британії пройшли підготовку понад 50 тисяч українських новобранців.

"Ми продовжимо посилювати нашу підтримку разом із союзниками, щоб Україна могла захищатися сьогодні і стримувати завтра. З огляду на триваючі російські атаки, ми повинні поставити Збройні сили України в найсильніше можливе становище. І в міру продовження зусиль на шляху до миру ми повинні зробити українців найсильнішим можливим стримуючим фактором для забезпечення цього майбутнього миру", – заявив міністр оборони Британії Джон Гілі.

Як відомо, на території Європи навчання українських військових відбуваються переважно в межах двох програм – Interflex на чолі з Британією та ініціативи EUMAM під егідою ЄС.

Операція Interflex була ініційована восени 2022 року, в ній беруть участь понад 10 країн, які забезпечують підготовку українських військовослужбовців на території Британії.

У квітні прем’єр-міністр Британії Кір Стармер відвідав військову базу на заході Англії, де проходять навчання українські військові, та високо оцінив їхню стійкість.