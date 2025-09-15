Прем’єрка Данії розкритикувала прем’єра Іспанії за підтримку пропалестинських протестів

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен розкритикувала свого іспанського колегу Педро Санчеса за підтримку пропалестинських протестувальників, через яких була достроково припинена велосипедна гонка Vuelta a Espana.

Про це Фредеріксен написала у Facebook, повідомляє "Європейська правда".

У дописі вона згадала своє захоплення велоспортом, яке бере початок ще з дитинства, коли вона дивилася змагання по телевізору разом із батьком.

Втім, вона зауважила, що "в останні тижні велосипедні перегони були зруйновані протестами, а спорт став заручником чужих конфліктів".

"Демократія дозволяє кожному висловлювати свою думку. Але вуличний парламент не має нічого спільного з демократією. Вони руйнують спорт, а в довгостроковій перспективі – і саму демократію", – сказала вона.

Безпосередньо критикуючи главу уряду Іспанії Санчеса, прем’єр-міністерка заявила, що "хоч я зазвичай не змішую спорт і політику, сьогодні хочу зробити виняток".

Вона зазначила, що "категорично не згодна" з похвалою протестувальників від Санчеса і натомість "хоче віддати шану спортсменам та всім, хто не псує нічого іншим".

Данський велогонщик Йонас Вінгегор переміг у Vuelta a Espana, попри те, що фінальний етап перегонів завершився хаотичними та насильницькими подіями після того, як групи пропалестинських протестувальників заполонили фінішну зону та подіум у центрі Мадрида. Заплановану церемонію нагородження та фінальну презентацію було скасовано.

Іспанські політики вступили у суперечку через пропалестинські протести в Мадриді під час велогонки Vuelta a Espana.