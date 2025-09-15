Премьер Дании раскритиковала премьера Испании за поддержку пропалестинских протестов

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен раскритиковала своего испанского коллегу Педро Санчеса за поддержку пропалестинских протестующих, из-за которых была досрочно прекращена велогонка Vuelta a Espana.

Об этом Фредериксен написала в Facebook, сообщает "Европейская правда".

В посте она упомянула свое увлечение велоспортом, которое берет начало еще с детства, когда она смотрела соревнования по телевизору вместе с отцом.

Впрочем, она отметила, что "в последние недели велосипедные гонки были разрушены протестами, а спорт стал заложником чужих конфликтов".

"Демократия позволяет каждому выражать свое мнение. Но уличный парламент не имеет ничего общего с демократией. Они разрушают спорт, а в долгосрочной перспективе – и саму демократию", – сказала она.

Непосредственно критикуя главу правительства Испании Санчеса, премьер-министр заявила, что "хотя я обычно не смешиваю спорт и политику, сегодня хочу сделать исключение".

Она отметила, что "категорически не согласна" с похвалой протестующих от Санчеса и вместо этого "хочет отдать дань уважения спортсменам и всем, кто не портит ничего другим".

Датский велогонщик Йонас Вингегор победил в Vuelta a Espana, несмотря на то, что финальный этап гонки завершился хаотичными и насильственными событиями после того, как группы пропалестинских протестующих заполонили финишную зону и подиум в центре Мадрида. Запланированная церемония награждения и финальная презентация были отменены.

Испанские политики вступили в спор из-за пропалестинских протестов в Мадриде во время велогонки Vuelta a Espana.