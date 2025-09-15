Глава МЗС Румунії: нема сенсу доводити росіянам, що у нас літав російський дрон

Міністерка закордонних справ Румунії Оана Цою не здивована реакцією Москви після того, як у румунський повітряний простір залетів один з дронів, якими Росія атакує Україну.

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".

Оана Цою сказала, що не здивована спробами Росії зняти з себе відповідальність за порушення повітряного простору Румунії російським безпілотником минулими вихідними – після заяви посольства РФ, що це був не російський БпЛА.

"У них незмінний підхід з того часу, коли починалась війна в Україні. Вони назвали це "спецоперацією", а не війною… Ні перед ким не стоїть мета переконати росіян, що цей російський дрон таки російський – вони це чудово знають. А їхні спроби змінити реальність за допомогою якогось дискурсу не будуть мати успіху", – заявила Оана Цою.

Міністерка наголосила, що пілоти винищувачів візуально бачили безпілотник і немає сумніву, що це апарат типу "Шахед", якого в України немає на озброєнні.

"Якщо вони думали, що ця провокація нас залякає, чи що їхні спроби розколоти європейську солідарність будуть успішними – вони помиляються. Щоразу коли є загрози для союзницького простору, простору ЄС – ми у ці моменти активізуємо діалог, посилюємо солідарність і координацію наших дій", – зазначила Оана Цою.

Нагадаємо, черговий інцидент з російським безпілотником стався близько 18 години 13 вересня. Апарат типу "Шахед" залетів у повітряний простір Румунії біля Добруджі, пролітав у повітряному просторі країни близько 50 хвилин та вилетів в бік України поблизу міста Пардіна біля Ізмаїла. На його перехоплення підняли пару винищувачів F-16, які "вели" його увесь цей час.

Румунія після цього викликала посла Росії. Так само вчинили багато інших країн-членів ЄС і НАТО.

Міністерка закордонних справ Румунії Оана Цою розповіла про намір порушити на засіданні Генасамблеї ООН питання провокацій РФ з дронами.