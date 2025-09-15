Глава МИД Румынии: нет смысла доказывать России, что у нас летал российский дрон

Министр иностранных дел Румынии Оана Цою не удивлена реакцией Москвы после того, как в румынское воздушное пространство залетел один из дронов, которыми Россия атакует Украину.

Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".

Оана Цою сказала, что не удивлена попытками России снять с себя ответственность за нарушение воздушного пространства Румынии российским беспилотником в минувшие выходные – после заявления посольства РФ, что это был не российский БПЛА.

"У них неизменный подход с того времени, когда начиналась война в Украине. Они назвали это "спецоперацией", а не войной... Ни перед кем не стоит цель убедить россиян, что этот российский дрон все-таки российский – они это прекрасно знают. А их попытки изменить реальность с помощью такого дискурса не будут иметь успеха", – заявила Оана Цою.

Министр подчеркнула, что пилоты истребителей визуально видели беспилотник и нет сомнения, что это аппарат типа "Шахед", которого у Украины нет на вооружении.

"Если они думали, что эта провокация нас запугает, или что их попытки расколоть европейскую солидарность будут успешными – они ошибаются. Каждый раз, когда есть угрозы для союзного пространства, пространства ЕС – мы в эти моменты активизируем диалог, усиливаем солидарность и координацию наших действий", – отметила Оана Цою.

Напомним, очередной инцидент с российским беспилотником произошел около 18 часов 13 сентября. Аппарат типа "Шахед" залетел в воздушное пространство Румынии возле Добруджи, пролетал в воздушном пространстве страны около 50 минут и вылетел в сторону Украины вблизи городка Пардина возле Измаила. На его перехват подняли пару истребителей F-16, которые "вели" его все это время.

Румыния после этого вызвала посла России. Так же поступили многие другие страны-члены ЕС и НАТО.

Министр иностранных дел Румынии Оана Цою рассказала о намерении поднять на заседании Генассамблеи ООН вопрос провокаций РФ с дронами.